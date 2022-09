Für die Adventszeit in Viersen : Weihnachtsbaumsuche in Dülken gut angelaufen

Tim Niebel sucht nach einer zehn bis 15 Meter hohen Tanne. Foto: Nadine Fischer

Dülken Der Dülkener Tim Niebel möchte dafür sorgen, dass in der Adventszeit wieder ein riesiger sich drehender Weihnachtsbaum am Hühnermarkt steht. Erste Baumbesitzer haben sich gemeldet, ab sofort ist Niebel auch telefonisch und per E-Mail erreichbar.

Die ersten Rückmeldungen ließen nicht lange auf sich warten: Fünf Tannenbesitzer aus der Region hatten Tim Niebel bis Freitagmittag bereits privat, über unsere Zeitung oder persönlich kontaktiert und ihm ihre Bäume angeboten. Der 33-Jährige plant, in der Adventszeit am Hühnermarkt in Dülken einen zehn bis 15 Meter hohen Weihnachtsbaum aufzustellen – so wie es Piet Renker, der früher die Kneipe „Piets Börse“ führte, rund drei Jahrzehnte lang vorgemacht hat. Die Suche nach einem passenden Baum sei aber noch nicht beendet, betont Niebel. „Ich werde mir das alles erst mal anschauen“, sagt er und hofft auf weitere Angebote. Er hat nun für die Aktion eine E-Mail-Adresse eingerichtet und ist telefonisch für Anbieter erreichbar.

Mitte der Woche hatte Niebel bekannt gegeben, dass er gerne an Piet Renkers Weihnachtsbaum-Tradition anknüpfen möchte. Die beiden kennen sich gut, Renker hat Niebel Unterstützung zugesichert, überlässt ihm auch den Aufbau mit Motor und seine Glühweinbude. Dort hat der ehemalige Wirt nach eigenen Angaben innerhalb der drei Jahrzehnte mit für den guten Zweck ausgeschenkten Getränken rund 500.000 Euro Spenden zusammenbekommen. Auch an diese Spendenaktion möchte Niebel anknüpfen.

Einer der Bäume, die eine Nettetalerin ihm angeboten habe, stehe sehr günstig an einem Feld nahe der Autobahn, erzählt der Dülkener. Heißt: Seine Helfer und er könnten mit Kran und Schlepper gut an die Tanne rankommen, um sie zu fällen und nach Dülken zu transportieren. Aber: „Das Ziel ist, dass wir so kurze Wege wie möglich haben“, sagt Niebel. Deshalb sammelt er erst mal weiter Angebote. Was ihm wichtig ist: Es sollte möglichst ein Baum sein, der sowieso demnächst gefällt werden würde.

Kontakt Wer einen Baum oder Baumschmuck anzubieten hat, kann Tim Niebel via Whats-App unter der Telefonnummer 0160 98405559 anschreiben oder ihn anrufen. Auch per E-Mail an doelkerweihnachtsbaumaktion@gmail.com ist er erreichbar.

