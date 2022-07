Ferienspiele in Viersen : Kreativ im Kinderatelier

Im Josefshaus in Süchteln laufen die Ferienspiele. In dieser Woche können die Teilnehmer unter anderem Kunstwerke malen und mit Korken gestalten. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Im Kinder- und Jugendzentrum Josefshaus, das sich in Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde St. Clemens befindet, ist der Viersener Ferienspaß an den Start gegangen. Es wird nicht nur gemalt: Eine Perlenwerkstatt gehört genauso zum Angebot wie ein Knetatelier.

Von Bianca Treffer

Es sind Dutzende von Kunstwerken ganz junger Künstler, die auf den am Rand stehenden Tischen im großen Saal vom Süchtelner Josefshaus trocknen. Dort ist es ein Apfelbaum, daneben eine Meerlandschaft. Auch ein ganzes Stillleben mit Früchten ist vertreten. So verschieden die Bilder sind, eins haben sie alle gemeinsam, die Motive bestehen allesamt aus gleichgroßen Kreisen. „Wir haben mit Korken gearbeitet und so diesen besonderen Effekt erzielt“, sagt Felizia Mock. Die Studentin der Sozialen Arbeit gehört im Kinder- und Jugendzentrum Josefshaus in Süchteln zu den insgesamt 15 Betreuern, die derzeit im Einsatz sind. Im Kinder- und Jugendzentrum, das sich in Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde St. Clemens befindet, ist der Viersener Ferienspaß an den Start gegangen.

Mit gleich vier Themenwochen ist das Josefshaus in die Sommerferien gestartet und bietet Kindern im Alter von sechs bis 13 Jahren Ferienspaß pur an. Egal ob „Märchenhaftes Josefshaus“, „Entdecken, erforschen, erfinden“, „Der Umwelt und der Natur auf der Spur“ oder die aktuelle Ferienwoche, die unter dem Motto „Kreativ im Kinderatelier“ steht, je Woche beschäftigen sich 60 Kinder mit dem jeweiligen Thema. „Die Nachfrage war in diesem Jahr so groß, dass wir schon Mitte Mai ausgebucht waren“, berichtet Brigitte Bimmermann-Winzker, die Leiterin der Einrichtung. Die Tendenz zu einer frühen Anmeldung hält sich. Für das Ferienangebot in der ersten Woche der Herbstferien vom Josefshaus sind die ersten 20 Anmeldungen ebenfalls schon eingegangen.

Während die Korken-Kunstwerke trocknen, ist bereits das nächste Thema angesagt. Der bekannte Künstler Friedensreich Hundertwasser rückt in den Mittelpunkt und begeistert die Kinder. „Ich finde es klasse, weil es keine geraden Linien sind und alles so bunt wie ein Regenbogen ist“, sagt Charlotte. Man könne seiner Fantasie freien Lauf lassen, meint Pauline. Die beiden siebenjährigen Mädchen sind von Hundertwasser begeistert und malen mit Begeisterung die Vorlagen aus, die Mock ausgelegt hat. Malen ist aber nicht der einzige kreative Workshop in der Kunstwoche.