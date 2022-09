RE13 endet nicht mehr in Venlo : Ohne Umsteigen von Viersen und Nettetal bis Eindhoven fahren

Die 238.000-Einwohner-Stadt Eindhoven ist bekannt als Zentrum von Design und Ursprungsort des Elektronikkonzerns Philips. Foto: Visit Brabant

Kreis Viersen Jetzt ist es in trockenen Tüchern: Der RE13 endet künftig nicht mehr in Venlo, sondern wird bis Eindhoven verlängert. Fahrgäste können sich auf deutlich modernere Triebwagen freuen. Auch bei der Zahl der Sitzplätze tut sich was.