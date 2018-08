Feuerwehr löscht brennenden Dachstuhl nach Blitzeinschlag in Schwalmtal

Schwalmtal Rund 60 Feuerwehrleute aus Amern, Dülken und Waldniel waren an der Fichtenstraße im Einsatz

Die Feuerwehr hat am Donnerstag einen brennenden Dachstuhl in Amern gelöscht. Die Schwalmtaler Wehrleute waren um 11.10 Uhr zur Fichtenstraße gerufen worden: Dort habe ein Blitz während des Gewitters am Vormittag den Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand gesetzt. Die Schwalmtaler Wehr rückte mit den beiden Löschzügen aus Amern und Waldniel aus, in Schwalmtal waren Sirenen zu hören.