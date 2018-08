Jubiläumsmesse in der Kirche St. Cornelius

Dülken Vier sangesfreudige Dülkener sollen es gewesen sein, die an einem Rosenmontag eine gar nicht mal so jecke Idee hatten: „Wir gründen einen Kirchengesangsverein“. Jetzt, etwas mehr als 160 Jahre später, besteht dieser Verein noch immer – als Kirchenchor St.

Cornelius Dülken. Für Samstag, 17. November, 18.30 Uhr, laden die Mitglieder zur Jubiläumsmesse in die Kirche St. Cornelius ein. 20 Sänger gehören dem Chor derzeit an: „Wir brauchen dringend Nachwuchs“, sagt die Vorsitzende Mechthild Werner.

Als Werner vor rund 20 Jahren dem Chor beitrat, habe dieser 40 bis 50 Mitglieder gehabt, erzählt sie. Nun fehlten vor allem Tenöre und Bässe. Das Repertoire des Chores reiche von Barock bis Moderne, er singe drei- und vierstimmige Messen, Kirchenlieder, Choräle und andere geistliche Stücke. Vor allem an Feiertagen, an Ostern, Weihnachten, Pfingsten, tritt er in Kirchen in Dülken und Boisheim auf, dann nicht selten zusammen mit der Chorgemeinschaft St.Peter/Herz Jesu. Gemeinsam bereiten die Chöre auch für das Jubiläum im November eine Haydn-Messe vor.