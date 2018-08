Der Naubu-Natutschutzhof bietet viele Entdeckungsmöglichkeiten

Nettetal Die Anlage mit Gärten, Wiesen und typischen Tierarten in Nettetal-Lobberich betreuen Ehrenamtler. Sie bieten auch Führungen und Workshops an

(eva) Der Nabu-Naturschutzhof in Lobberich bietet großen wie kleinen Besuchern spannende Entdeckungen rund um die Natur in der Nähe des Menschen. Das Außengelände ist rund zwei Hektar groß und zeigt eine riesige Vielfalt an Farben, Gerüchen und Geräuschen. Es gibt Schafe, Wildblumenwiesen, Hochbeete und verschiedene Obstbäume.

Der Naturschutzhof liegt in herrlicher niederrheinischer Landschaft inmitten des grenzüberschreitenden Naturparks Maas-Schwalm-Nette. Schon aus einiger Entfernung ist er an seinem Wahrzeichen erkennbar: dem „Lebensturm“ mit zahlreichen Nisthilfen für Vögel, Insekten und kleine Säugetiere. Auch diverse Teichbewohner können hautnah und auf Augenhöhe erforscht werden: in einem Hochteich. Niemand muss sich bücken; der Einblick in die Unterwasserwelt ist auch für Rollstuhlfahrer gut geeignet. Zu Entdeckungen laden auch ein der Vogelnester-Lehrpfad, die Sandmager- oder die Streuobstwiese, das Hühnergatter mit den Bienenstöcken.