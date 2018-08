TSF Bracht und Rhenania Hinsbeck vor Saisonstart

Grenzland Die Fußballer aus Hinsbeck und Bracht mussten vorige Saison lange um den Klassenverbleib in der A-Liga bangen. In der neuen Spielzeit wollen sich die Ex-Bezirksligisten wieder nach oben orientieren.

„Es wäre wirklich schön, wenn wir endlich mal wieder eine gute Hinrunde hinlegen könnten“, gesteht Hinsbecks Trainer Frank Fretz, der vor Jahresfrist das Amt des Cheftrainers in Hinsbeck übernahm. „Wir haben am Ende den Klassenerhalt zwar klar geschafft, aber wir haben wieder viel zu lange immer wieder nur auf die Abstiegsplätze schauen müssen.“ Und das waren in der Vorsaison immerhin fünf, so viel wie in den vergangenen Jahrzehnten in der A-Liga nicht mehr. Damit die Hinsbecker stärker in die neue Saison gehen können, die mit der englischen Woche beim SC Waldniel II, dann im Derby gegen Kaldenkirchen und dann in Amern II beginnt, hat Frank Fretz drei neue Spieler verpflichtet: Jan Dückers und Christof Nellen (beide SuS Schaag) sowie Niklas Bongartz von den TSF Bracht. Dafür muss Fretz auf zwei Routiniers künftig verzichten. Jan van de Venn hat aufgehört und Konstantin Georgiadis wird künftig als Scout beim VfL Wolfsburg unter der Regie von VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke arbeiten. „Konstantin hat das zuletzt für den 1. FC Köln gemacht und hat das mit den Spielen unserer Ersten irgendwie hinbekommen“, sagt Frank Fretz. „Aber Wolfsburg ist ja wirklich um einige Kilometer weiter weg von uns.“