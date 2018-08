Betrüger melden sich per E-Mail

Kreis Viersen Fast täglich melden sich Internetnutzer, die E-Mails von Betrügern bekommen, bei der Kreispolizei

(RP) Die Polizei im Kreis Viersen warnt vor einer bundesweit laufenden Erpresser-Masche. Die Täter drohen per E-Mail Internetnutzern mit der Veröffentlichung von Videoaufnahmen, schreiben: „Dein Ruf steht auf dem Spiel“. „Fast täglich landet eine solche Anzeige auf dem Tisch der Viersener Ermittler“, berichtet eine Sprecherin der Kreispolizei.

Die Erpresser gaukeln dem Empfänger der E-Mail vor, sie hätten ihn beim Besuch von Internet-Pornoseiten und bei sexuellen Handlungen vor dem Computer erwischt und davon ein Video gefertigt. Wenn er nicht zahle, würde das Video an alle seine Kontakte geschickt. Deren Adressen hätten sie beim Hacken des Computers ja praktischerweise auch direkt bekommen. Die Täter fordern den Empfänger auf, ihnen eine bestimmte Summe in Bitcoin zu zahlen. Dabei handelt es sich um eine digitale Währung. Eine Anleitung dazu, wie er online ein entsprechendes Konto eröffnet, liefern die Erpresser in der E-Mail mit.