Fluthilfe aus Viersen : EGN transportiert Riesenmengen Müll aus Hochwassergebieten

Viersen/Düren Auch Sonderfahrzeuge der Entsorgungsgesellschaft (EGN) sind in den Hochwassergebieten im Einsatz, nicht nur um die großen Müllmengen abzutransportieren.

40 Fahrer und Fahrerinnen bewegen nach Angaben der Sprecherin „Riesenmengen“ von Sperrmüll und Restabfällen: „Pressmüllwagen, Walking-Floor-Fahrzeuge, Saugfahrzeug und Container-Hängerzüge sind im Dauereinsatz.“ An jedem Tag, auch an den Samstagen, würden mehrere hundert Tonnen verschiedener Abfälle abgeholt. „Die eingesammelten Abfallmengen gehen zuerst in die EGN-Gewerbeabfall-Sortieranlage Düren und von dort aus weiter in die Müllverbrennungsanlage Aachen-Weisweiler.“