Interview Klaus Amberg : Wie der „Lütterbeach“ um die Gäste kämpft

Niederkrüchten Für seine Außengastronomie ist Klaus Amberg auf trockenes Wetter angewiesen. Bisher war das Wetter aber eher unberechenbar. Was er für die nächsten Wochen plant.

Klaus Amberg Der ersten 14 Tage waren vom Wetter her in Ordnung. Doch wenn das Wetter so wechselhaft ist, dann ist es für uns schwierig. An manchen Tagen wissen wir nicht, ob wir überhaupt aufmachen können. An anderen Tagen bereiten wir alles für die Öffnung vor – und müssen dann doch wieder wegen Regen oder Sturm schließen. Das ist für uns als reine Außengastronomie schwierig, wenn das Wetter wie in diesem Jahr überhaupt nicht planbar ist.

Amberg Die ersten zwei Wochen war am „Lütterbeach“ viel los, aber insgesamt haben wir bisher schon zehn Tage komplett verloren, weil wir überhaupt nicht öffnen konnten. Und dabei muss man berücksichtigen, dass ich in dieser Saison auf einen Ruhetag am Lüterbeach verzichtet habe. in den vergangenen Jahren hatten wir am Montag immer geschlossen. Doch in diesem Jahr haben wir auch an Montagen zusätzlich geöffnet.