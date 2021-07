Corona-Pandemie : Fast 100 Menschen im Kreis Viersen infiziert

Kreis Viersen 85 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne, der Inzidenz-Wert steigt. Mittlerweile gibt es 11.783 nachgewiesene Corona-Fälle im Kreis Viersen.

Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen ist am Donnerstag laut Robert-Koch-Institut auf 21,7 gestiegen (Vortag: 14,7). Das Kreis-Gesundheitsamt registrierte 16 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Aktuell gelten 96 Menschen als infiziert (+10), davon 53 mit der Delta-Variante. 85 Kontaktpersonen sind in Quarantäne. Ein Covid-19-Patient wird in einem Krankenhaus im Kreis Viersen behandelt, auf einer Intensivstation. So haben sich die Zahlen entwickelt: Viersen 24 (+4), Nettetal 21 (+3), Brüggen 5 (+2), Niederkrüchten 0 (+/-0), Schwalmtal 2 (+/-0), Kempen 10 (-1), Willich 22 (+/-0), Grefrath 8 (+1), Tönisvorst 4 (+1).