Corona im Kreis Viersen : Digitale Zertifikate für Genesene

Das Impfzentrum befindet sich an der Heesstraße in Viersen-Dülken. Foto: Nadine Fischer

Kreis Viersen Ab sofort stellt das Impfzentrum Kreis Viersen die elektronischen Nachweise aus. Genese brauchen keinen Termin, ein Extra-Schalter ist eingerichtet. Was zu beachten ist.

Menschen, die eine Infektion mit dem Coronavirus überstanden haben, können sich im Impfzentrum des Kreises Viersen an der Heesstraße in Viersen-Dülken ihr elektronisches Genesenenzertifikat ausstellen lassen. Darauf weist der Kreis Viersen hin. „Hierfür steht ein eigens eingerichteter ,Check-Out-Point’ am Ausgang des Impfzentrums bereit“, erläutert ein Kreis-Sprecher. „Dort können Zertifikate sowohl für die ,einfache’ Genesung als auch für die erste Impfung danach ausgestellt werden.“ Wer sich ein Zertifikat ausstellen lassen möchte, braucht dafür keinen Termin. Mitzubringen sind der Personalausweis und ein Nachweis über ein positives PCR-Testergebnis, das mindestens 28 und höchstens 180 Tage alt ist. Wie der Kreis-Sprecher erklärt, sind einfache Genesungszertifikate ab 28 Tagen nach dem Positiv-Test für maximal 180 Tage gültig und können mit den entsprechenden Apps verwaltet werden. Auf einem Zertifikat können mehrere Genesungen erfasst werden, wenn Menschen mehrfach an Covid-19 erkrankt sind. Zwischen zwei erfassten PCR-Tests müssen aber mindestens 28 Tage liegen.