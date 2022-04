Ratinger Unterstützung : Feuerwehr spendet Fahrzeug für Ukraine

Ratingen Das Fahrzeug ist 20 Jahre alt und noch voll funktionsfähig. Zudem wurde Ausrüstung für die Kollegen in der Ukraine zur Verfügung gestellt.

(RP) Die Ratinger Feuerwehr hat ein Löschfahrzeug und weitere Ausrüstung für die Ukraine gespendet. „Wir kommen damit einer Anfrage des ukrainischen Generalkonsulats in Düsseldorf nach“, sagt Feuerwehrchef René Schubert. Das Fahrzeug mit umfangreichem Equipment soll in Hostomel zum Einsatz kommen, einer Vorstadt von Kiew , die wie die Nachbarorte Butscha und Irpin stark von Kriegshandlungen der russischen Invasoren betroffen war, bevor sie Anfang April von der ukrainischen Armee wieder befreit werden konnte. Unter anderem waren die Fahrzeuge der Feuerwehr von Hostomel zerstört worden.

„Nach der Rückmeldung an das Generalkonsulat ging alles sehr schnell und reibungslos“, sagt Schubert. Innerhalb weniger Tage waren alle Formalitäten erledigt, am 7. April wurde das Fahrzeug in der Hauptfeuerwache am Voisweg an die ukrainische Generalkonsulin Iryna Shum übergeben. Von dort ging es zunächst nach Bielefeld, wo das Fahrzeug umgemeldet wird, danach weiter zu einem großen Umschlagplatz für Hilfsgüter nach Polen, wo das Fahrzeug schließlich von Fahrern aus der Ukraine abgeholt wird.