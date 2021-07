Freizeit in Niederkrüchten : Familienfest am Samstag auf der Freibadwiese

Auf der Liegeweise am Freibad sind für Samstag, 31. Juli, Aktionen geplant. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Niederkrüchten Auf der Bürgerwiese am Freibad in Niederkrüchten gibt es am Samstag wieder unterschiedliche Aktionen für besuchen jeden Alters: von Gesellschaftsspielen im XXL-Format bis zum Mini-Fotoshooting.

(hb) Am kommenden Samstag, 31. Juli, von 13 bis 19 Uhr erwacht die Freibadwiese mit einem großen Familienfest. Dann gibt es ein buntes Programm für die ganze Familie. Viele fleißige Helfer haben für alle Kinder eine kleine Olympiade vorbereitet. Neben einer Medaille haben die Kinder, dank der Unterstützung des neuen Rewe-Marktes und weiterer Sponsoren, die Möglichkeit, kleine Preise zu gewinnen.

Vervollständigt wird der Tag durch die Angebote von weiteren Sponsoren und Organisationen: Die Jugendrotkreuzgruppe Niederkrüchten bietet ein Upcycling-Projekt für den Nachwuchs an und erklärt die Thematik Klimawandel anschaulich durch Experimente. Ein besonderes Naturerlebnis verspricht die Spatzikus-Naturpädagogin Elisa Kuprat in der Zeit von 15 bis 18 Uhr allen Interessierten. Mütter könnten diese Zeit nutzen, sich bei Mrs. Sporty fit zu machen. Von 15 bis 17 Uhr bietet die Fotografin Christina Spitznagel kostenlose Mini-Fotoshootings an. Die Bilder werden dann per E-Mail an die Teilnehmer gesandt. Es gibt auch noch die Möglichkeit zu Familienduellen beim XXL–“Vier gewinnt“, Torwandschießen, Entenangeln und Hufeisenwerfen.

