Jeckes Viersen : Kirche und Karneval gehören zusammen

Boisheim Die Boisheimer Ki Ka Kai a feiert in der Burggemeindehalle Brüggen. Die Prinzenpaare kamen zur jecken Messe in St. Notburga.

Kostümierte Narren wippen zum Takt vom Lied „Echte Fründe ston zesamme“. Aber man befindet sich nicht etwa auf einer Karnevalssitzung, sondern in der Kirche St. Notburga. Hier findet die Messe der Freude statt, bei der Jecke und Nichtjecke zusammen Gottesdienst feiern. Pfarrer Roland Klugmann steht mit Clownsnase am Altar und zeigt, dass man Kirche und Karneval nicht voneinander trennen muss. „Das schließt sich nicht aus“, so Klugmann, „sondern gehört zusammen.“ Das Stadtprinzenpaar und das Kinderprinzenpaar sind mit ihrer Garde in der ersten Reihe dabei. Aber nicht nur der Frohsinn und die Leichtigkeit sind in dieser Messe wichtig. Der Gottesdienst beginnt mit einer Schweigeminute für die Opfer aus Hanau. Klugmann merkt an: „So nah können Freud und Leid beieinander liegen.“ Es wird in der Predigt, die in Reimform aufgemacht ist, auch etwas politisch: „Das einzige, was nicht darf passieren, dass im Rat anfangen, die Braunen zu kampieren. Sie dürfen gewinnen keinen Millimeter in dieser Stadt!“