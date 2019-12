Viersen-Boisheim : Schöne Stimmung in Boisheim

Boisheim Die dritte Auflage des kleinen Weihnachtsmarkts lockte viele Gäste.

Großer Auflauf beim kleinsten Weihnachtsmarkt in NRW: Viele hundert Menschen besuchten am Donnerstagabend in Boisheim den Markt rund um die St.-Lucia-Kapelle. Es war die dritte Auflage des Weihnachtsmarktes. „Es ist einfach toll, was man in diesem kleinen Dorf alles auf die Beine stellt“, sagte Bürgermeisterin Sabine Anemüller. Getragen wird der Weihnachtsmarkt von Boisheimer Vereinen und Institutionen – von der freiwilligen Feuerwehr über die Karnevalsgesellschaft bis zum Fußballverein. Der Kinderchor der Paul-Weyers-Grundschule Boisheim und die Trompeter von Nette Brass aus Nettetal sorgten für den Soundtrack, am Freitag gab es erstmals ein „Nachglühen“ bei Grillwurst und Getränken.