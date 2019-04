Sportlerehrung Brüggen : Brüggen ehrt erfolgreiche Sportler

Brüggen Die Burggemeinde hat in Kpoperation mit dem Gemeindesportverband Brüggen (GSV) im Brachter Bürgersaal ihre erfolgreichsten Einzelsportler und Mannschaften ausgezeichnet — mit Urkunden und Medaillen.

(RP) Ehre, wem Ehre gebührt: Am Freitag zeichnete die Burggemeinde Brüggen im Brachter Bürgersaal ihre erfolgreichsten Einzelsportler und Teams aus. Das musikalische Rahmenprogramm übernahm die Musikband Two twelve von der Gesamtschule Brüggen unter der Leitung von Iwona Kaczmarczyk. Das aus der Turnabteilung der TSF Bracht hervorgegangene Comedy-Duo Simon Kremers und René Römer zeigte als „Wirhoch2“ zeigte Tanz und Sport: Breakdance und Boxen. Ihren großen Auftritt hatte mit viel Lampenfieber die Mini-Tanzgarde der TSF Bracht unter Natascha Römer.

Joel Etienne Schmitz läuft, gewinnt, läuft und gewinnt: Der Brüggener Gesamtschüler rennt in der Halle, auf der Bahn und auf der Straße, in Deutschland und auch in den Niederlanden. Der Zwölfjährige erreicht überall erste Plätze. In der inoffiziellen deutschen Bestenliste belegt er über 800 Meter Platz zwei und über 2000 Meter Platz drei. Dazu wurde er Kreismeister im Fußball beim FC Wegberg-Beeck mit der D-Jugend. Sein Großvater schlug ihn vor. „Jeder kann beim GSV Ideen und Vorschläge das ganze Jahr über einreichen, die wir dann prüfen. Wir freuen uns über aktive Mitbürger, Sportler und Ehrenamtler“, sagte Weiß zum Publikum.