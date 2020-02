Süchteln : Bewaffneter Überfall auf Pizzeria

Foto: dpa/Carsten Rehder

VIERSEN (RP) Mehrere Hundert Euro erbeutete ein mit einer Pistole bewaffneter Mann bei einem Überfall auf eine Pizzeria. Am Samstag gegen 22.10 Uhr betrat ein Mann, der mit einer schwarzen Skimaske maskiert war, eine Pizzeria an der Grefrather Straße in Viersen-Süchteln.

