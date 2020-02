Squash : Heimspiel gegen Squash-Überteam

Bundesligist Rheydter RSB empfängt mit Paderborn die beste deutsche Mannschaft.

Die Bezeichnung „besondere Herausforderung“ trifft auf den kommenden Heimspiel-Gegner des Rheydter RSB in der Squash-Bundesliga Nord vollauf zu. Denn am heutigen Samstag um 14 Uhr tritt im Rheydter elan Vital der Tabellenführer Paderborner SC an – der FC Bayern München der höchsten deutschen Squash-Spielklasse.

Doch auch die Rheydter spielen mit ihrem Team um den Gladbacher Jan Wipperfürth bisher eine unerwartet starke Bundesligasaison und nehmen derzeit den fünften Tabellenplatz ein. Nun erwarten sie Paderborn mit Simon Rösner, dem besten deutschen Squasher aller Zeiten. Er steht aktuell auf Position sechs der Weltrangliste. „Selbst wenn der deutsche Meister Rafael Kandra, der bereits zum dritten Male in Folge den deutschen Meistertitel holte, und der Schweizer Top-Spieler Nicolas Müller wegen einer Turnierteilnahme in Kanada nicht mit anreisen werden, wird Paderborn für uns kaum zu bezwingen sein“, sagt Schmitz.

Spannend wird sicherlich das Eröffnungsspiel des 17-jährigen Wipperfürth auf Position vier. „Das ist für ihn eine Standortbestimmung, er konnte sich in den vergangenen Wochen seine ersten Sporen bei Weltranglisten-Turnieren der Herren verdienen“, sagt Schmitz. Trotz Karneval erwarten die Rheydter aber ein volles Haus. Die Nachfrage rund um das Spiel war in den vergangenen Tagen bereits sehr hoch. Für die Rheydter bleibt nach dem Spiel dann nicht viel Zeit zur Erholung. Schon tags darauf tritt die Mannschaft in Berlin an. Für den RSB endet die Saison dann am 7. und 8. März mit zwei Heimspielen.