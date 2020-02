Trabrennen : Viele Chancen für den Champion

Trabrennen Michael Nimczyk bietet am Sonntag viele seiner Schützlinge an der Niersbrücke auf.

Am kommenden Dienstag werden viele rheinische Traberfans und Aktive beim traditionellen Veilchendienstagszug in Mönchengladbach mitmachen. Mit einem Mottowagen „Flug-Hai frisst Trabrennbahn“ sowie einer großen Fußgruppe will der Mönchengladbacher Rennverein auf die Kündigung des Pachtvertrages seitens der Stadt Mönchengladbach aufmerksam machen und für den Erhalt der Rennbahn kämpfen.

Zuvor steht am Sonntag aber zunächst der Sport im Mittelpunkt. Champion Michael Nimczyk setzt dabei ein klares Zeichen für Mönchengladbach, indem er zugunsten seiner Heimatbahn auf Starts in deutlich höher dotierten Rennen in Berlin verzichtet und viele seiner Schützlinge an der Niersbrücke aufbietet.