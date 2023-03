Neue Photovoltaikanlage Laumans investiert über eine halbe Million in den Brachter Standort

Zudem sollen die Brennmittel reduziert werden, mit denen die Ziegel beim stehenden Brand in der Senkrechten gehalten werden. Denn auch sie erhitzen sich auf 1000 Grad, was viel Energie frisst. Wie man auf Brennmasse verzichten könne, sei aber ein Betriebsgeheimnis. Zudem soll die Ausfahrtemperatur verringert werden. Bereits Standard: die Abwärme aus den Öfen in den Trockenkammern zu nutzen.