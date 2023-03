Ausbau der Grundschule Viersener Stadtrat lässt die Bürger entscheiden

Im Juni 2022 hatte der Stadtrat mehrheitlich beschlossen, dass die GGS Rahser ab dem Schuljahr 2023/24 vier statt drei Eingangsklassen bilden kann. Allerdings soll die Schule am Standort Krefelder Straße einzügig bleiben, aufgestockt wird – kostengünstiger – am Hauptstandort Regentenstraße. „Der Standort an der Krefelder Straße ist seit Jahren stark nachgefragt und muss zunehmend Kinder ablehnen“, kritisierten die Mitglieder der Elterninitiative. Sie starteten ein Bürgerbegehren, denn sie möchten erwirken, dass in der Dependance zusätzliche Grundschulplätze entstehen. Mindestens 3.791 gültige Unterschriften benötigten die Initiatoren, 4.178 bekamen sie zusammen. Also mussten sich Hauptausschuss und Rat nun erneut mit der Frage nach dem Ausbau der Schule an der Krefelder Straße befassen.