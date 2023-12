Ausbau der erneuerbaren Energien Moderne Solaranlage für Polizeiwache Geldern

Mit der Anlage der Polizeiliegenschaft Geldern setzt die Duisburger Niederlassung des BLB NRW den Photovoltaikausbau auf ihren Liegenschaften weiter fort. „Ich freue mich sehr, dass wir in diesem Jahr mehrere Photovoltaikanlagen auf unseren Liegenschaften errichten konnten. Damit fördern wir den Ausbau der erneuerbaren Energien und tragen so dazu bei, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern“, betont Niederlassungsleiter Till Neschen. Landrat Christoph Gerwers als oberster Chef der Kreispolizei ergänzt: „Solaranlagen zählen zurzeit zu den umweltfreundlichsten Methoden der Energiegewinnung, denn sie weisen eine gute Ökobilanz auf. Deshalb freue ich mich über die Inbetriebnahme der neuen Photovoltaikanlage am Standort der Polizei in Geldern.“