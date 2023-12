Neues Gewerbegebiet für Brüggen Späneturm in Bracht gesprengt

Der etwa acht mal acht Meter und rund 20 Meter hohe Turm markierte in etwa die Grenze zwischen dem künftigen Wohngebiet entlang der Brüggener Straße in Bracht und dem zukünftigen Gewerbegebiet an der Solferinostraße. „Das ist die einzige Chance, in Bracht ein neues Gewerbegebiet auszuweisen“, sagt Martin Houbertz, Leitung des Geschäftsbereichs Planen/Klimaschutz/Liegenschaften der Gemeinde Brüggen. Aktuell laufen dazu Flächenplannutzungsänderungen. Ende 2024 will die Gemeindeverwaltung mit der Bauleitplanung und mit der Erschließungsplanung fertig sein, so dass im Jahr 2025 die Gewerbegrundstücke vermarktet werden können. „Es gäbe schon Interessenten, aber das ist von der Grundstücksbildung abhängig und wir müssen das Bebauungsplanverfahren abwarten“, so Houbertz. Ein Lärmschutzwall soll später in L-Form das Gewerbegebiet zum Wohngebiet Holtfeld und Angenthoer abschirmen.