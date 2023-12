Vorfall in Brüggen Polizei sucht nach Heckenbrand Zeugen

Brüggen · In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte laut Polizei um Mitternacht die Hecke eines Zweifamilienhauses am Rosenweg in Brüggen-Bracht in Brand gesetzt. Die Polizei sucht Zeugen.

18.12.2023 , 17:18 Uhr

Die Polizei sucht nach einem Heckenbrand in Brüggen-Bracht Zeugen. Foto: dpa Foto: dpa/Marijan Murat

In der Nacht zum vergangenen Sonntag haben Unbekannte laut Polizei um Mitternacht die Hecke eines Zweifamilienhauses am Rosenweg in Brüggen-Bracht in Brand gesetzt. Die Bewohner meldeten sich umgehend bei der Feuerwehr und der Polizei. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Die Polizei sucht jetztnach Zeugen und fragt: „Haben Sie verdächtige Beobachtungen im Bereich des Rosenwegs gemacht?“ Zeugen werden gebeten, sich melden unter Ruf 02162 3770.

(busch-)