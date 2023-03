Nachruf auf Hermann Gerstein Gründer des Fördervereins Festhalle gestorben

Im Mai vor 27 Jahren hatte Hermann Gerstein 17 Gleichgesinnte in der Städtischen Galerie im Park in Viersen zur Gründungsversammlung um sich versammelt, ist auf der Internetseite des Fördervereins Festhalle zu lesen. „Es war der Beginn einer langen Liste von Aktivitäten, die mit der Eintragung der Festhalle in die Denkmalliste begann und eine Renovierungsära einleitete“, teilt nun die Stadt mit. „Die Neubestuhlung der guten Stube 2004 bleibt ein Aushängeschild von Gersteins emsigen Anstoßens und Wirkens.“