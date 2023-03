Land NRW will Förderquote senken Wird Glasfaser-Anschluss für „Graue Flecken“ teurer?

Es geht um das schnelle Internet auf dem Land: Landrat Andreas Coenen (CDU) hat sich in einem Brief an Mona Neubaur (Grüne), NRW-Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie, gewandt. Darin appelliert der Landrat an die Ministerin, ihren Entwurf über die Höhe der Kofinanzierung zum Bundesprogramm für den Breitbandausbau zu überdenken. Die Förderquote soll künftig um zehn Prozentpunkte verringert werden. Zudem rät Coenen, die Methodik der vom Bund beauftragten Potenzialanalyse zu hinterfragen.