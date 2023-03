Es winkt der Aufstieg Für Borussia Mönchengladbach geht es am Samstag um alles

Wenn der Tabellenzweite den Ersten empfängt, dann steht das Spitzenspiel auf dem Programm – so am Samstag bei der Partie von Borussia Mönchengladbach gegen die DJK Unitas Haan. Die Hausherren weisen sowohl einen Plus- als auch einen Minuspunkt weniger auf als die Gäste, weil sie auch ein Spiel weniger ausgetragen haben. Das lag an der kurzfristigen Absage der Partie am vergangenen Samstag gegen den TSV Aufderhöhe, als ein Wasserschaden an der Decke der Jahnhalle ein Spielen verhinderte.