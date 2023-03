Vorfall in Viersen Frau vermutet Baby in Container und ruft Feuerwehr

Viersen · Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind am Donnerstagmittag zu einem Supermarktparkplatz in Viersen-Süchteln ausgerückt: Wie Polizeisprecher Wolfgang Goertz auf Anfrage informierte, hatte eine Frau um kurz vor 14 Uhr die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie beobachtet hatte, wie jemand ein kleines Bündel dort in den Altkleidercontainer gesteckt habe.

23.03.2023, 15:30 Uhr

Polizei und Feuerwehr waren am Donnerstagmittag auf einem Supermarktparkplatz in Viersen im Einsatz. Foto: dpa/Friso Gentsch

Weil die Frau zur gleichen Zeit ein Kind habe schreien hören, habe sie den Verdacht gehabt, dass sich in dem Bündel ein Baby befand. „Die Feuerwehr hat den Container geöffnet“, berichtete Goertz. „Der Verdacht hat sich glücklicherweise nicht bestätigt, die Einsatzkräfte fanden nur Altkleider.“ Die Frau habe aber richtig gehandelt, „es hätte ja auch sein können, dass Leben gefährdet ist“. Deshalb sein Appell: Wer Verdächtiges beobachte, solle nicht lange zögern und die 110 oder die 112 wählen, also „hinsehen und handeln“.

(naf)