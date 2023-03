Kampagne “Luisa ist hier“ in Viersen Kampagne für mehr Sicherheit

Für die weitere Installation und das Bekanntmachen der „Luisa ist hier“-Kampagne hat das Frauenzentrum derzeit eine zweimonatige Unterstützung von Hannah Knoben erhalten. Die junge Frau ist Studentin der Erziehungswissenschaften und macht ein zweimonatiges Praktikum beim Frauenzentrum. „Ich kümmere mich schwerpunktmäßig um ,Luisa ist hier‘. Die Zahl der Kooperationspartner im Kreis Viersen soll wachsen und ich stelle die Kampagne zudem auf Instagram vor, damit sie generell bekannter wird“, sagt Knoben. Warum es ausgerechnet der Name Luisa ist, weiß Knoben ganz genau. „Der Name Luisa beinhaltet einen Kopfton. Das heißt, dass er auch in einer lauten Umgebung leicht verständlich zu hören ist“, erklärt sie. In mehr als 50 Städten in Deutschland sowie in mehreren Städten in der Schweiz hat „Luisa ist hier“ bereits Einzug gehalten und gibt Frauen ein Stück Sicherheit.