Aktion von Ehrenamtlern So ist der Frühjahrsputz in Schwalmtal geplant

Schwalmtal · Ehrenamtliche Müllsammler sorgen an drei Tagen beim Frühjahrsputz dafür, dass achtlos weggeworfener Unrat in Schwalmtal weniger wird. So ist die achte Auflage des Frühjahrsputzes geplant.

21.03.2023, 17:02 Uhr

Bei der Aktion „Schwalmtal räumt auf“, hier ein Foto von 2020, packen alle mit an. Foto: Sroka, Birgit (bigi)