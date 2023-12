Betriebsjubiläum in Brüggen „Selbstständige werden nie krank“

Mit einer kleinen Werkstatt in der Nähe der heutigen Werkstatt legte er los. Doch die Räume erwiesen sich bald als zu klein, darum zog er in größere um, die gleich an der Straße Weihersfeld liegen. „Das war immer mein Ding. Ich mache meinen Job gerne und brauche die Arbeit. Und Selbstständige werden nie krank“, sagt Mertens mit einem breiten Lächeln. In Brüggen ist er mittlerweile bekannt wie ein bunter Hund, auch wegen seiner direkten und unkomplizierten Art. Etliche Anekdötchen könnte er erzählen, tut es aber leider nicht. „Das mache ich vielleicht erst, wenn ich in Rente gehe“, sagt er. Ein Angebot, mit seinen Geschichten auf die Karnevalsbühne zu treten, hat er abgelehnt. Nach dem Abriss alten Brücke der Ziegelei Laumans über die Borner Straße setzte er sich für einen Wiederaufbau des Brüggener Wahrzeichens ein.