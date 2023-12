Nächtlicher Vorfall in Brüggen Lauter Knall reißt Nachbarn in Brüggen aus dem Schlaf

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte versucht, einen Zigarettenautomaten in Brüggen-Bracht zu sprengen. Dies teilt die Polizei mit. Gegen 3.10 Uhr hätten Anwohner einen lauten Knall an der Stiegstraße gehört, so die Polizei. Als sie nachgesehen hätten, fiel ihnen der stark beschädigte Zigarettenautomat auf. Außerdem schilderten die Zeugen, dass ein mit mindestens drei Menschen besetzter roter Kleinwagen angekommen sei, und am zerstörten Automaten gehalten habe und sich dann mit ausgeschaltetem Licht entfernt habe.