Kitas in Brüggen : Im Februar beginnt der Kita-Bau in Bracht

Im Februar beginnt der Kita-Bau in Bracht

Kitas in Brüggen

Der Vorentwurf zeigt die Ansicht der neuen Kita Mewissenfeld. Sie soll ab Februar 2020 in der Nähe des Seniorenzentrums gebaut werden. Foto: Schmitz-Gruppe

Brüggen Geplant ist eine Einrichtung mit vier Gruppen. Sie soll am 1. August öffnen. Der Kindergarten Schleveringhoven wird schließen.

In Bracht laufen die Vorbereitungen für eine neue vier-gruppige Kindertageseinrichtung. Bürgermeister Frank Gellen (CDU) wird dazu am 27. Januar die Verträge mit dem Träger, dem Kreisverband Viersen des Deutschen Roten Kreuzes, und der GWG unterzeichnen.

Nach der Kindergartenbedarfsplanung des für Brüggen zuständigen Kreises Viersen fehlen der Gemeinde zu Beginn des Kindergartenjahres 2020/21 in Bracht weitere Gruppen. Der Rat hatte die Weichen für eine neue Kita bereits 2017/18 gestellt. „Diese insgesamt vier Gruppen werden in einem Neubau direkt hinter dem Altenheimgelände von Haus St. Franziskus in Bracht gebaut“, erläutert Thomas Jäger, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters. Die neue Kita wird voraussichtlich „Mevissenfeld“ heißen.