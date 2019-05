City-Management Brüggen : Brüggen bekommt Brautmode

Brüggen Das City-Management vermittelt attraktives Ladenlokal. Die Eröffnung ist im August.

Ab Spätsommer wird den Rundbogenfenstern an der Ecke Burgwall/Klosterstraße neues Leben eingehaucht. Zukünftig zieren Brautkleider das südliche Entree der Burggemeinde. Nina Schröder-Starck betreibt neben ihrem Traustübchen in Kaarst auch das Brautloft in Brüggen. Eröffnungstermin ist am 11. August. „In Zeiten von Internet und Onlinehandel sind wir froh, einen hochwertigen Einzelhändler für Brüggen gewinnen zu können“, sagt Guido Schmidt, Wirtschaftsförderer der Burggemeinde Brüggen.