Schützengesellschaft Börholz-Alst : Schützenfest in Börholz-Alst zum 125. Jubiläum

Brüggen Das Schützenfest zum 125-jährigen Bestehen der Schützengesellschaft Börholz-Alst ist vom 30. bis bis 3. Juni unter Schützenkönig Daniel Gotzen mit Veronika Steeger sowie den Ministern Niklas Jeuken mit Verena Erkens und Jan Leewen mit Nina Plücken.

Mit dem Vatertag am Donnerstag, 30. Mai, starten die Börholz-Alster Schützen um 12 Uhr mit dem Antreten an der Festhalle. König und Minister werden abgeholt und zum Klompenball begleitet. Dort gibt es ein Programm für die Kinder. Der Freitag, 31. Mai, steht ganz im Zeichen des Jubiläums. Um 18.30 Uhr ist Antreten an der Festhalle. Sie stellen den Festbaum auf und machen einen kurzen Zug durch die Sektionen zurück zur Festhalle. Das Festbankett beginnt um 19.30 Uhr und schließt mit dem großen Zapfenstreich sowie musikalischem Ausklang in der Festhalle.