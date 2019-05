Liederabend in Dülken : Hommage an den Heimatdichter Heinz Luhnen

Eine Hommage an den Dülkener Heimatdichter Heinz Luhnen, der am 25. Mai seinen 125. Geburtstag gefeiert hätte, hatten sich Cony und Peter Ringendahl vorgenommen und begrüßten nun rund 70 Gäste, meist ältere Dülkener, im Dülkener Hof.

Abwechselnd lasen Cony und Peter Ringendahl die Lebensgeschichte von Heinz Luhnen vor. „Wir können viel erzählen von dem, was man im Herzen hat. Auch Heinz Luhnen ist ein Stück Dülken, weil jeder seine Lieder kennt.“ Mit 15 Jahren erblindete Luhnen, dieser Schicksalsschlag führte ihn zur Musik, in Düren erlernte er die Blindenschrift. Noten schrieb er nach Gehör, die Texte in Blindenschrift. Beides übergab er einem Notenschreiber. In seinem Haus am Hühnermarkt 16, das endlich wohl einen neuen Besitzer gefunden hat, betrieb er bis zu seinem Tod 1961 eine Musikalienhandlung.