Blitzerfoto aus Viersen : Taube bewahrt Raser vor 105 Euro Bußgeld

Viersen Ein Autofahrer raste vergangene Woche mit 54 Kilometer pro Stunde durch eine 30er-Zone in Viersen-Dülken. Gerade als die Radarfalle auslöste, flog eine Taube durchs Bild und verdeckte das Gesicht des Fahrers.

Der Blitzer hat ausgelöst, doch einen Bußgeldbescheid muss der Raser nicht erwarten – dafür kann er sich bei einer Taube bedanken. Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer am Dienstag, 21. Mai, am Amerner Weg in Viersen-Dülken mit 54 Kilometer pro Stunde statt der erlaubten 30 unterwegs. Dies hätte für ihn ein Bußgeld in Höhe von 105 Euro bedeutet, wenn ihm die Fahrt nachzuweisen wäre.