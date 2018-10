Brüggen feiert Schutzpatron der Jäger

Hubertusfest rund um Brug Brüggen : Hubertusfest am Sonntag rund um Burg Brüggen

Brüggen Rund um die Burg Brüggen findet am Sonntag, 28. Oktober, das Hubertusfest statt – ein Familientag zu Ehren des Schutzpatrons der Jäger, des Heiligen Hubertus. Organisiert wird das Fest vom Museum Mensch und Jagd in der Burg (in dem an diesem Tag jeder Besucher statt eines festen Eintrittspreises das zahlt, was er möchte), vom Jugendzentrum Second Home und der Burggemeinde.

Um 11 Uhr ist zunächst Andacht auf dem Kreuzherrenplatz, bei Regen in der Kirche St. Nikolaus. Dazu spielen die Jagdhornbläser aus Elmpt.