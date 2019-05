Europawahl 2019 : Landrat prüft Vorwurf der „Wahl-Unregelmäßigkeit“

Kreis Viersen Im Rathaus Niederkrüchten soll, so die Eingabe per E-Mail, ein möglicherweise ungültiger Stimmzettel gewertet worden sein.

Landrat Andreas Coenen (CDU), Wahlleiter der Europawahl im Kreis Viersen, hat einen Hinweis auf eine „zu klärende Unregelmäßigkeit bei der Europawahl in Niederkrüchten“ erhalten. Die E-Mail ging am Wahlabend auch an die Rheinische Post. Der Absender aus Niederkrüchten war am Montag weder telefonisch noch per E-Mail für eine Stellungnahme zu erreichen.