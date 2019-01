Komödie: Erfolgsstück kehrt zur Burg Brüggen zurück

Brüggen Das Niederrheintheater zeigt am 19. Januar erneut die Verwechslungskomödie „Das Spiel von Liebe und Zufall“

Was sie nicht weiß: Dorante und sie ticken ziemlich gleich. Auch er reist als sein eigener Diener Bourgignon an und hat diesen (Christian Stock) in seine eigene Rolle gesteckt. Der hessisch babbelnde Bourgignon verliebt sich in die vermeintliche Silvia, die ihm auch zugetan ist. Die beiden Adligen jedoch sehen ihre vermeintlichen Partner mit blankem Entsetzen – denn Dorante hat sich in die Zofe verliebt und Silvia in den Diener. Vater Orgon und sein Sohn Mario (Christian Stock), die als einzige das ganze Geheimnis kennen, beobachten die Szenerie amüsiert und beflügeln das Ganze auch noch.