Projekt in Waldniel : Biotop-AG sät Blühwiesenstreifen

Projekt in Waldniel

Schüler der Janusz-Korczak-Realschule sähen einen 500 Quadratmeter großen Blühstreifen in der Mitte der Busschleife an der Turmstraße. (Symbolbild). Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Schwalmtal 17 Schüler der Janusz-Korczak-Realschule arbeiten mit den Obstwiesenfreunden.

Die Biotop-AG der Janusz-Korczak-Realschule in Waldniel arbeitet gerne mit den Schwalmtaler Obstwiesenfreunden zusammen. Nun säten die Schüler und die Obstwiesenfreunde gemeinsam auf 500 Quadratmetern in der Mitte der Busschleife an der Turmstraße Samen für eine Blühwiese aus.