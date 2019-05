Schützenjubiläum in Brüggen : 141 Seiten erzählen die Geschichte von Börholz-Alst

Der Vorstand der Schützengesellschaft Börholz-Alst im Jubiläumsjahr zum 125-jährigen Vereinsbestehen. Foto: Börholz-Alst

Brüggen Die Schützengesellschaft Börholz-Alst hat eine Chronik über 125 Jahre Schützen und Ortsgeschichte herausgegeben. Das Jubiläumsschützenfest findet vom 30. Mai bis zum 3. Juni in der Festhalle am Raiffeisenmarkt Börholz statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zum 125-jährigen Bestehen hat die Schützengesellschaft Börholz-Alst (gegründet 1894) eine Chronik und Ortsgeschichte herausgegeben. Ihr Jubiläumsschützenfest ist vom 30. Mai bis 3. Juni in der Festhalle am Raiffeisenmarkt Börholz.

Zum jetzigen Jubiläum ist das Band zwei von 1995 bis 2019 über die Schützengesellschaft sowie Heimatgesichte dieser beiden Ortschaften, wo die Schützen zu Hause sind. Zum 100-Jährigen gab die Schützengesellschaft bereits eine Jubiläumsfestschrift über die hundert Jahre von 1894 bis 1994 heraus. „Band eins ist vergriffen“, sagt Markus Das, 1. Vorsitzender der Schützengesellschaft Börholz-Alst.

Info Die Jubiläumschronik der Schützen Börholz-Alst Ausgabe Für die Chronik und Ortsgeschichte der Schützengesellschaft Börholz-Alst e.V. übernahm Udo Rosowski Gestaltung und Layout (literates Verlag Brüggen GbR). Preis Der Band zwei kostet pro Exemplar 9,50 Euro. Die Auflage beträgt 400 Stück. Vorverkaufsstellen Erhältlich bei Stiegelhof, Roosen, Blumen Buchholz und bei Frank Beeker, Alst 77c.

„Mit dieser neuen Festschrift will die Schützengesellschaft Börholz-Alst im Jubiläumsjahr nicht nur die eigene Geschichte seit dem Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen fortsetzen. Sie möchte auch die Geschichte des Umfeldes festhalten, in dem sie sich seit nunmehr 125 Jahren bewegt und in dem sie verwurzelt ist“, heißt es zum Geleit.

Die Beiträge in der 141 Seiten starken Festschrift lieferten Gottfried Optenplatz, Kurt Schenk und Peter Maubach. Heute zählt die Schützengesellschaft 230 Mitglieder. Über sie heißt es 1894: In dieser Zeit, geprägt von harter Arbeit und einfachem, zufriedenem Leben, trafen sich am 11. März 1894 in der Gaststätte Witwe Huppertz (Terstappen) in Alst einige junge Männer aus Börholz und Alst, um über die Gründung einer Schützengesellschaft zu beraten.

Das allgemeine Interesse sowie das Ziel, den täglichen Alltag des bäuerlichen Landlebens zu unterbrechen und das nachzuahmen was die Zeit verehrte – das Militärische nämlich – veranlasste die jungen Männer, bereits für den darauffolgenden Sonntag eine Versammlung für alle unbescholtenen Bürger der Sektionen Börholz und Alst anzusetzen. Zu dieser Versammlung am 18. März 1894 kamen 38 Personen und wählten einen Vorstand mit Präsident: Johann Maubach, Stellvertreter: Wilhelm Nabers, Kassierer: Wilhelm Dors, Stellvertreter: Adam Nefen, Sekretär: Gottfried Beckers und Stellvertreter: Heinrich Terstappen.

So hat Gottfried Optenplatz unter Mitarbeit von Peter Maubach die Veränderung der Brachter Sektionen Börholz und Alst seit Bestehen der Schützengesellschaft Börholz-Alst aufgegriffen. Dabei stellten sie fest, dass durch die räumliche Nähe der beiden Ortschaften Börholz und Alst und der Entfernung zu Bracht sich über Jahrhunderte hinweg ein gut nachbarschaftliches Miteinander gebildet hatte. „Dies belegt auch das Verhältnis der beiden Religionen, evangelisch und katholisch, untereinander. Das war der Grund im Jahr 1894 für die Gründung einer religionsfreien Schützengesellschaft, statt einer katholischen Bruderschaft“, sagt Gottfried Optenplatz. „Die Gründungsväter unserer Schützengesellschaft wollten den Nachbarn nicht ausschließen“, fügt er hinzu.

Die Autoren der Chronik nahmen Börholz-Alst im Spiegel der Zeit in den Blickpunkt. So erzählen sie auch die Geschichte der evangelischen Einwohner aus Börholz-Alst, mehr über den 1910 gegründeten Kriegerverein Börholz-Alst, die Central-Molkerei Born-Bracht und ihren berühmtesten Sohn: Bischof Hermann Jakob Dingelstad.