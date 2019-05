Spieler des Tages : Torhüter feiert ein starkes Saisondebüt

Die Paraden von Timo Böcken lassen den Dülkener FC in der Fußball-Bezirksliga weiter hoffen.

„Ich muss mich zu allererst bei meinen Trainern Matthias Denneburg und Marc Peter für das Vertrauen bedanken“, sagt Böcken ganz bescheiden. „Ein Dank geht auch an meine Mannschaftskollegen, die mich das ganze Spiel über unterstützt haben.“ Dabei hatte der DFC es vor allem ihm zu verdanken, dass die drei Punkte im Stadtgarten blieben, denn mit einigen Glanzparaden sicherte er seinem Team einen überlebenswichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg. Dass Böcken sich in der Winterpause der vergangenen Saison zu einem Wechsel vom KFC Welate Roj Mönchengladbach entschied, ist für Dülken ein echter Glückgriff, denn er ist wohl die Nummer zwei, die sich ein jeder Trainer wünscht: trainingsfleißig und da, wenn man ihn braucht. Zu verdanken hat der Verein dies seinem Ex-Coach Klaus Ernst, der Böcken noch aus der gemeinsamen Zeit bei Blau-Weiß Meer kannte.

Böckens Zeit im Dülken war allerdings nicht immer einfach. Im vergangenen September rissen bei einem Zusammenprall im Kreispokalspiel in Neersen sowohl Meniskus- als auch Kreuzband. Unter anderem auch diese dritte schwere Knieverletzung bewog ihn dazu, seine Fußballschuhe nach der Saison an den Nagel zu hängen - zumindest fast: „Ich werde die neuen Trainer Björn Kox und Björn Bossems unterstützen und mich um die Torhüter kümmern“, verrät Böcken, der den aktuellen Torwarttrainer Marc Peter bereits in dieser Spielzeit von Zeit zu Zeit vertrat. Erfahrung in dieser Hinsicht besitzt er zweifelsfrei, schließlich war er in der Saison 2016/17 für die Schlussmänner des B-Junioren-Bundesligisten 1. FC Mönchengladbach verantwortlich.