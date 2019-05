Museum „Mensch und Jagd“ : Jagd-Museum: Gratis-Eintritt und historische Führung

Am Internationalen Museumstag Sonntag, 19. Mai, ist im Brüggener Museum die Jagd im Mittelalter Thema.

Der Internationale Museumstag am Sonntag, 19. Mai, ist ein Tag, der Menschen jeden Alters in diese Kultureinrichtungen locken soll und zeigen soll, dass sich ein Besuch auch außerhalb dieses Aktionstages lohnt. Das Motto lautet in diesem Jahr „Museen - Zukunft lebendiger Tradition“.

Auch das Museum „Mensch und Jagd“ in der Burg Brüggen nimmt am Internationalen Museumstag teil und möchte damit auch neue Interessenten gewinnen. So wird an diesem Sonntag auf das Eintrittsentgelt verzichtet. Besucht werden kann das Museum in der zeit von 10 bis 16 Uhr. Präsentiert werden die Themenbereiche „300.000 Jahre Jagdgeschichte“ und „Gegenwart der Jagd“.