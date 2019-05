Abzocke in Viersen : Polizei warnt vor unseriösen Schlüsseldiensten

Viersen Die Polizei Viersen ermittelt wegen Betrugsverdachts gegen einen Schlüsseldienst, der für eine geringe Dienstleistung 500 Euro verlangt hat.

Am Sonntag hatte eine 24-jährige Viersenerin den Schlüsseldienst kontaktiert, weil sie sich aus ihrer Wohnung ausgesperrt hatte. Nach Polizeiangaben erschien etwa eine Stunde später der Mann vom Schlüsseldienst, in einem Wagen mit auswärtigem Kennzeichen. Schnell hatte er die Tür mit einer Metallkarte geöffnet. Die 24-Jährige gab ihm etwa 400 Euro, den Rest wollte er in Rechnung stellen.

Immer wieder müsse die Polizei Strafanzeigen gegen Schlüsseldienste wegen Betruges bearbeiten, berichtet eine Polizeisprecherin. Um nicht von unseriösen Branchenvertretern mit Wucherpreisen „übers Ohr gehauen“ zu werden, sollten Kunden einige Tipps beherzigen. So sollten sie etwa nach ortsansässigen Firmen suchen, immer nach der Anschrift der Firma und einem Festpreis – in der Regel zwischen 100 und 150 Euro – fragen. „Auf keinen Fall sollten Firmen einen Auftrag erhalten, die sich im Telefon- oder Branchenbuch durch die Aneinanderreihung des Buchstabens ‚A’ an vorderster Stelle einen Vorteil verschaffen.“ Kunden sollten nur sachgerechte Leistungen akzeptieren – ist eine Tür nur zugefallen, müsse sie nicht aufwändig aufgebrochen werden –, die Rechnung prüfen und sich keine Nötigung gefallen lassen, sondern in so einem Fall die Polizei kontaktieren.