Prozess in Mönchengladbach : Mord auf Campingplatz - Neue Prozess-Anträge

Weitere Anträge haben am Dienstag verhindert, dass die Beweisaufnahme in einem Prozess wegen Mordes auf einem Niederkrüchtener Campingplatz geschlossen werden konnte.

Prozessauftakt in Mönchengladbach : Mord auf Campingplatz in Niederkrüchten - Zweifel an Aussage von Angeklagter

In ihrem Antrag bat die Nebenklage, dass eine Sachverständige zu Spurenmaterial, das an der Kleidung des Opfers gefunden wurde, befragt werde. Die Verteidigung von Ramona K. sowie die Nebenklage baten zudem darum, Akteneinsicht in das vollständige Rohmaterial der von einer Spezialfirma wiederhergestellten Daten zu erhalten. Die Verteidigung erklärte dazu, dass es ihr um die Kommunikation der Männer zu ihren Freundinnen gehe und dass die Auswertung einige Zeit, eventuell Wochen, in Anspruch nehmen könnte. Die Kammer erwiderte, dass der Prozess nun nicht „Monate pausieren könne“, bis das Datenmaterial, das laut Staatsanwaltschaft seit Anfang Februar vorliege, gesichtet sei. Laut Staatsanwalt Stefan Lingen sei es „unwahrscheinlich, dass zu diesem Zeitpunkt noch etwas gefunden wird, das uns weiterhilft“. Die Polizei war mehrere Wochen mit der Auswertung beschäftigt. Doch der Verteidiger hält bereits die Tatsache, dass „Daten gelöscht wurden, für ein Auffindemerkmal“.