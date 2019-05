Jahreshauptversammlung in Brüggen : Rosowski ist SPD-Spitzenkandidat

Brüggen Die Brüggener SPD hat die erste Hürde in Richtung Kommunalwahl 2020 genommen. Auf der Wahlversammlung im Rathaus wurden die Delegierten und Kandidaten für die Kreistagswahl im Herbst nächsten Jahres auf den Schild gehoben.

„Wir haben die personellen Weichen für den Kreistag bewusst so früh gestellt, damit wir jetzt in Ruhe Schritt zwei mit dem Brüggener Gemeinderat in Angriff nehmen können“, sagt Ortsvereins-Vorsitzender Georg Rumi. Der Ortsverein hat zurzeit rund 50 Mitglieder und will bei der Kommunalwahl 2020 die magere 23-Prozent-Marke aus 2014 knacken – sprich mehr als sechs Vertreter in den Gemeinderat schicken.