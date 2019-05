Viersen-Dülken : Ein Tag in Dülken nur für Jungs von elf bis 16

Immer nur Mädchentage? Die Jugendzentren Ett und Alo bieten am Samstag gemeinsam erstmals einen Jungentag an.

Es galt wie für den Mädchentag einen Mitveranstalter und weitere Kooperationspartner zu finden und alles auf einen gemeinsamen Termin festzulegen. Nun ist es soweit: Am letzten Samstag im Mai stehen die Jungen von 10 bis 17 Uhr im Ett an der Viersener Straße 41 in Dülken im Mittelpunkt. „Wir haben uns für das Ett als Veranstaltungsort entschieden, weil wir große Räumlichkeiten haben“, sagt Ett-Leiter Marco Schardiner.

Los geht es mit einem gemeinsamen Frühstück, bei dem auch die verschiedenen Angebote zur Vorstellung kommen. Danach können sich die Teilnehmer aussuchen, womit sie starten möchten. Die Palette ist breit gefächert und reicht von Schlagzeugwerkshop über Bogenschießen, Basketball und Parcours bis hin zum Breakdance-Workshop. Wer schon immer einmal lernen wollte, wie man einen platten Reifen am Fahrrad in Ordnung bringt, der erhält dazu in der Fahrradwerkstatt die Gelegenheit. Das eigene Rad kann mitgebracht und entsprechend repariert werden. Die Jungen können mit der Laubsäge arbeiten, Schraubenengel herstellen, sich mit Farben an der Leinwand austoben, das Repair-Café kennenlernen und auch in nicht so typische Jungensachen hineinschnuppern. So gibt es einen Näh-Workshop mit Handytaschenproduktion, und gebacken wird ebenfalls. Fachleute betreuen jedes Angebot. Insgesamt sind 20 Helfer im Einsatz.