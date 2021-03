Personalie in Viersen : Neuer Direktor des Amtsgerichts Viersen

Das Amtsgericht an der Dülkener Straße in Viersen. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Viersen Sebastian Holtmann aus Münster ist neuer Direktor am Amtsgericht Viersen. Zuvor war der44-Jährige am Amtsgericht Mönchengladbach eingesetzt.

Holtmann stammt aus Münster, dort ist er auch aufgewachsen. Wie der Gerichts-Sprecher mitteilt, ist er seit 2004 im richterlichen Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen. Seit 2017 war er stellvertretender Direktor beim Amtsgericht Mönchengladbach. Der Richter war zunächst im Bezirk des Landgerichts Duisburg und seit 2007 beim Amtsgericht Düsseldorf in Zivil- und Strafsachen tätig. Ab 2018 wurde er beim Amtsgericht Mönchengladbach in Zivil-, Straf- und Betreuungssachen eingesetzt.

„Seit 2011 ist Herr Holtmann neben der richterlichen Tätigkeit in der Rechtsprechung mit Justizverwaltungsangelegenheiten betraut“, informiert der Gerichts-Sprecher. „Beim Amtsgericht Düsseldorf war er in den Jahren 2014 bis 2017 der zuständige Dezernent für die Personalangelegenheiten der Richterinnen und Richter. Anschließend erfolgte eine mehrmonatige Erprobung im 2. Strafsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf, wo er unter anderem mit dem sogenannten ,Loveparade-Verfahren’ befasst war.“ Als stellvertretender Direktor am Amtsgericht Mönchengladbach hatte Holtmann viele verschiedene Aufgaben, unter anderem in der Justizverwaltung. So habe er sich unter anderem um Presseangelegenheiten gekümmert, außerdem die Dienstaufsicht über die Gerichtsvollzieher, den Daten- und den Arbeitsschutz.